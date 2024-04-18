مقتنيات نادرة من تراث سيناء في عرض متحفي بالعريش .. فيديو

العريش ـ محمد حسين

رصد تلفزيون اليوم السابع من مدينة العريش بشمال سيناء بثا مباشرا، لإعادة إحياء مقتنيات تراثية نادرة من تراث سيناء وذلك من خلال العرض المتحفي، الذى افتتحه اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لمعرضها.

تضمنت المعروضات قطعا من تراث بدو سيناء يمثل حياتهم اليومية والمهن المختلفة والمساكن والأزياء وأدوات المعيشة، وأوضح علي غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، ان إحدى الجمعيات الأهلية انتشلت المشغولات من الضياع بعد ان كانت في معرض تابع لجمعية التراث السيناوي بشمال سيناء وتعرض للتلف علي ايدي ارهابيين خلال فترة الحرب علي الإرهاب بشمال سيناء.

أضاف أن المقتنيات نادرة من نوعها وتمثل كافة أوجه تراث سيناء وهذا العرض المتحفي هو نواة لمتحف تراث سيناوى متكامل .

قالت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية القائمة علي العرض المتحفي في بيان لها، ان المبنى الأصلي الخاص بالمتحف تلفت محتوياته بسبب الأحداث الإرهابية في عام 2015، حيث ان المتحف قريب من مبنى ديوان عام المحافظة وعدد من الجهات والتي تعرضت لهجمات إرهابية في هذا العام، وبعد استقرار الأمور وعودة الحياة لطبيعتها الت محتويات المتحف إلى جمعية أهلية طبقا للائحة الأساسية لجمعية التراث السيناوي، حيث تُبذل جهود كبيرة لعودة المتحف مرة أخرى.

وأضافت حجاب، أن الجمعية وفقًا للقانون وبعد موافقة محافظ شمال سيناء ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، اتخذت عدد من القرارات الإدارية لإعادة المتحف للعمل في مقره الجديد والمؤقت بإحدى قاعات الجمعية في حي المساعيد بالعريش، لحين تخصيص مكان مناسب للمتحف.



