مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية

كتب زكى القاضى

تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.