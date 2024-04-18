اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أبريل 2024 04:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية

الخميس، 18 أبريل 2024 03:07 م
مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية البطولة العربية العسكرية للفروسية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.







القوات المسلحه

الجيش المصرى

اخبار الجيش

جيش مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة