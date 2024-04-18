مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية

تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسيةالخميس، 18 أبريل 2024 03:07 م
البطولة العربية العسكرية للفروسية
كتب زكى القاضى
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