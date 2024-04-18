اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أبريل 2024 11:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شاب وإصابة آخر انقلبت سيارتهما على طريق المطرية ببورسعيد

الخميس، 18 أبريل 2024 10:00 م
مصرع شاب وإصابة آخر انقلبت سيارتهما على طريق المطرية ببورسعيد حادث سيارة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارتهما نتيجة تصادمها بميكروباص على طريق المطرية بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: عبدالرحمن محمود محمد 22 عامًا، جثة هامدة، عقب تعرضه لكسر في الجمجمة وتوقف بعضلة القلب، وكريم أحمد السيد 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، إثر انقلاب سيارتهم نتيجة تصادمها لميكروباص على طريق المطرية بورسعيد.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.







بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

المطرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة