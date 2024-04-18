مصرع شاب وإصابة آخر انقلبت سيارتهما على طريق المطرية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارتهما نتيجة تصادمها بميكروباص على طريق المطرية بورسعيد.

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلا من: عبدالرحمن محمود محمد 22 عامًا، جثة هامدة، عقب تعرضه لكسر في الجمجمة وتوقف بعضلة القلب، وكريم أحمد السيد 22 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس، إثر انقلاب سيارتهم نتيجة تصادمها لميكروباص على طريق المطرية بورسعيد.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.