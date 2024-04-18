مدينة رفح الجديدة تستعد لاستقبال سكانها بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بتحرير سيناء

رفح ـ محمد حسين

تستعد مدينة رفح الجديدة بشمال سيناء، لاستقبال سكانها بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بتحرير سيناء 25 أبريل.



وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم إنشاء مدينة رفح على 3 مراحل، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 272 عمارة سكنية، بالإضافة إلى منطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية وهي مسجدين ومدرستين للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي.

أشار المحافظ إلي أنه يجري استكمال الأعمال الانشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بـ578 عمارة، بالإضافة إلى مبني المجمع الخدمي الحكومي والذي يشمل كافة المديريات وكذا مناطق خدمات وهي 3 مدارس سمعي وبصري وفكري و12 مدرسة تعليم ابتدائي وإعدادي ومدرستين ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام ونادي رياضي وحديقتين مركزيتين وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية.



وأعلنت محافظة شمال سيناء في بيان أنه سيتم طرح المرحلة الاولي من مدينة رفح الجديدة في 25 أبريل الجاري بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة ولمدة شهر، إذ سيتم الطرح للمرحلة الأولي "أسبقية أولي" بـ41 عمارة سكنية (أرضي و3 طوابق) بإجمالي 656 وحدة سكنية كلا منها عبارة عن 3 غرف وآلة بمساحة 120 متر مربع.

ومقررا تخصيص نسبة 10% لأسر الشهداء والمصابين من أهالي رفح حتى الدرجة الأولي، و5% للأفراد من ذوي الهمم من أهالي رفح "دور أرضي"، 5% للمحافظة سكن اداري/جهات حكومية/هيئات حكومية بالثمن، 80% لعموم أهالي مدينة رفح والعاملين بها على ان تكون الإقامة دائمة قبل عام 2014.