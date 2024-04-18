اليوم السابع
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محافظ المنيا ينيب السكرتير العام للمشاركة فى مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا

الخميس، 18 أبريل 2024 10:37 م
محافظ المنيا ينيب السكرتير العام للمشاركة فى مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، للمشاركة في مراسم تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس البهنساوى أسقفاً ورئيساً لدير العذراء والملاك ميخائيل بالبهنسا في مركز بنى مزار.

نقل السكرتير العام تهنئة المحافظ، إلى الانبا توماس، كما قدم التهاني لأهالي بني مزار والبهنسا، لاختياره أسقفا وراعيا لهم، داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والبركة.

وقدم الأنبا توماس الشكر والتقدير لمحافظ المنيا ولجميع قيادات المحافظة على مشاركتهم الغالية في حفل التجليس وعلى روح الأخوة والمحبة التي تتجلى في مختلف المواقف والأعياد والمناسبات.

حضر المراسم هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وعدد من الآباء والأساقفة من جميع الطوائف، وأبناء الكنيسة، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية بالمحافظة.
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