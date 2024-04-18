محافظ الغربية يتابع عدد من مشروعات حياة كريمة بزفتى

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت حلم لدى سكان الريف المصري وسرعان ما تحول هذا الحلم إلى واقع ملموس بالمشروع القومي الذي يعد تحولا جذريا غير مسبوق غير شكل القرى وأعاد الحياة لأهالينا بالريف المصري، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات ورصف الطرق بحياة كريمة بمركز زفتى والتي استمرت لـ6 ساعات متواصلة .

بدأت الجولة بتفقد وحدة طب أسرة كفر نواي والتي تخدم أهالى القرية وقرى كفر شاهين وكفر الديب والعايشة، وتقديم خدمات طبية للأهالي، وتخفيف عبء التنقل لمستشفى زفتى العام، واستمرت الجولة بمتابعة محطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي توسعات المحطة بطاقة 5000م3/ يوم ويصب عليها قرى مجلس قروي نهطاي وقرى مجلس قروي سنبو الكبرى.

وفي سندبسط تفقد المحافظ مركز طب أسرة سندبسط ومركز تأهيل سندبسط، بالإضافة إلى تفقد محطة معالجة زفتى، وفي دهتورة تفقد المحافظ وحدة طب أسرة دهتورة والوحدة الاجتماعية بدهتورة، فضلا عن تفقد وحدة طب أسرة كفر شبراقلوج و مركز تنمية أسرة سنباط و مركز طب أسرة شبراملس، اما في شرشابة فتفقد المحافظ وحدة طب أسرة شرشابة و محطة معالجة شرشابة

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بالطرق الرئيسية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة طريق زفتى المحلة بنسبة تنفيذ 42% بطول 14 كيلو متر و المتبقي به أعمال طبقة الاساس ، ورش طبقة mc واستكمال اعمال طبقة الاسفلت الرابطة والسطحية.



وتابع المحافظ طريق العزيزية القرشية(طريق74) بنسبة تنفيذ 11% ، كما تابع المحافظ اعمال الرصف بطريق زفتى سمنود بنسبة تنفيذ 10 %.