مجموعة السبع: الإفراط فى تداول العملات الأجنبية له آثار سلبية على الاقتصاد العالمى

واشنطن(أ ش أ)

أكد وزراء مالية مجموعة الدول السبع، مجددا، وجهة نظرهم بأن التحركات المفرطة فى أسعار صرف العملات الأجنبية يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادى.

وأفاد بيان مشترك صدر عن الوزراء عقب اجتماعهم فى واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى المنعقدة في روما إنهم سيضمنون التنسيق الوثيق لأي إجراء مستقبلي من شأنه تقليل قدرة إيران على الحصول على أسلحة أو إنتاجها أو نقلها لدعم أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

وأدان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الديمقراطيات الصناعية الكبرى بالعالم، بما في ذلك اليابان وألمانيا والولايات المتحدة- الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع ردا على غارة على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل الجاري، حسبما نقلت وزارة الخارجية اليابانية عبر موقعها الإلكتروني.

وأكد المشاركون مجددا، التزامات المجموعة بشأن سعر الصرف لعام 2017، وذلك في الوقت الذي انخفض فيه الين الياباني والعديد من العملات الأخرى بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي على خلفية النمو القوي في أكبر اقتصاد في العالم وتراجع التوقعات بخفض سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب.