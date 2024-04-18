ضبط 12 طن منتجات ألبان مجهولة المصدر خلال حملات تموينية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات تموينية مكبرة، وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 12 طن منتجات ألبان مجهولة المصدر بمركز دمنهور، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.