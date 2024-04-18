سنابل الخير.. توريد 560 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة فى زراعة القمح، وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي.

كما وجهت بضرورة المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية توريد القمح، خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع.



ويذكر أن أعمال توريد محصول القمح تم بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، وبلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة 560 طن من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدانا، حيث بلغ عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية تتجاوز 681 ألف طن.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية لموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط،و1950 جنيها نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى.