رفع 400 حالة إشغال خلال حملة مكبرة بحى الطالبية فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

شن حي الطالبية، حملة مكبرة بالقطاع الشمالي والجنوبي لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة تحت إشراف الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة، وإيداع المضبوطات فى مخازن الحى، وإزالة جمالون فى المهد تحت الإنشاء بالقطاع الجنوبى، ورفع جميع محتوياته والتحفظ عليها بمخازن الحى.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية، مشددا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة، مؤكدًا ضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء، وعدم السماح بالتعدى على الرقعة الزراعية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.