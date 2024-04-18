رفح الجديدة مدينة مصرية ترى النور على حدود مصر الشرقية.. تعرف عليها

رفح ـ محمد حسين

رفح الجديدة مدينة مصرية جديدة بشمال سيناء شيدت على 3 مراحل.

ـ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 272 عمارة سكنية، ومنطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية وهي مسجدين ومدرستين للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي.

ـ سيتم طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة في 25 ابريل الجاري بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة ولمدة شهر.

ـ طرح للمرحلة الأولى "أسبقية أولى" بعدد 41 عمارة سكنية (أرضي و3 طوابق) بإجمالي عدد 656 وحدة سكنية كلا منها عبارة عن 3 غرف والة بمساحة 120 متر مربع.

ـ تخصيص نسبة 10% لأسر الشهداء والمصابين من أهالي رفح حتى الدرجة الاولي، 5% للأفراد من ذوي الهمم من أهالي رفح "دور أرضي"، 5% للمحافظة" سكن إداري/جهات حكومية/هيئات حكومية" بالثمن.

ـ 80% لعموم أهالي مدينة رفح والعاملين بها على ان تكون الإقامة دائمة برفح قبل عام 2014.

ـ يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بعدد 578 عمارة بالإضافة إلى مبنى المجمع الخدمي الحكومي والذي يشمل كافة المديريات ومناطق خدمات وهي عدد 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائى واعدادى ومدرستين ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام ونادي رياضي وحديقتين مركزيتين وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية.



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