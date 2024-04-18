دورة تدريبية للتعريف بالصليب الأحمر وأنشطته فى أكاديمية الشرطة

كتب محمود عبد الراضى

نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين "بمقر مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستوى المحلى والدولى" على مدار يومين بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة.



تضمن البرنامج التدريبى للدورتين التدريبيتين التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى ، والتعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان ، فضلاً عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلى وتقديم المساعدة لهم ، ومبادىء إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

كما تضمنت فاعليات الدورتين تدريبات للكوار الأمنية المشاركة فى مجال إختصاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، والتى شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين ، إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.



يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.