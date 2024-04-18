توريد 1352 طن قمح إلى صوامع المنيا منذ الإثنين الماضى.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم 2024، والذي بدأ الإثنين 15 إبريل الجارى ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، حيث بلغ اجمالى ما تم توريده حتى صباح اليوم الخميس 1352طناً و312كيلوجراماً من خلال 42 موقعا ً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكداً انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

ووشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة.



جانب من توريد محصول القمح (1)



جانب من توريد محصول القمح (3)



جانب من توريد محصول القمح (2)