تعرف على أخر موعد لسداد متأخرات الأقساط المستحقة للأراضى بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

فتحت محافظة البحر الأحمر خلال مارس الماضى باب التوريد لسداد متأخرات الأقساط المستحقة، واستكمال فرق المرافق لجميع قطع الإراضي بمدن محافظة البحر الأحمر وتحديدا بداية من 15 مارس الماضى، وأكدت المحافظة عقب عقد اجتماعا للجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ رقم 615 لسنة 2020 بمقر ديوان عام المحافظة بحضور المستشار القانوني للمحافظة، وكمال سليمان، السكرتير العام المساعد والمستشار القضائى للمحافظ ورؤساء الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وممثلى ادارات التخطيط والشئون القانونية بجميع المدن، أنه سيتم منح مهلة أخيرة لمدة 3 شهور لسداد متأخرات أقساط الأراضي السابق تخصيصها.

وأكد السكرتير العام أن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن لم يدفع المتأخرات خلال الثلاثة شهور التالية للمهلة، وبذلك تنتهي اخر موعد لاسداد فروق المرافق لارضي البحر الأحمر 15 يونيو المقبل .

كما أكد السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد البنداري أن كذلك منح مهلة لاستخراج التراخيص لمن سدد فرق المرافق في المواعيد المقررة وذلك لحين صدور توصيات جديدة عن اللجنة العليا.

كما تم مناقشة عدد الموضوعات الخاصة بتوصيات اللجنة العليا فيما يتعلق بالتنازلات - التسجيل - إضافة زوائد التنظيم، وتم التوجيه بقبول البعض ورفض البعض الآخر بناءا على الضوابط القانونية لهذه الحالات المقدمة.