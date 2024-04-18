اليابان تجدد التزامها بدعم أوكرانيا على هامش مجموعة السبع

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أكدت وزيرة خارجية اليابان كاميكاوا يوكو لنظيرها الأوكرانى دميترو كوليبا التزام بلادها باستغلال كل فرصة ممكنة لإظهار الوحدة فى دعم كييف مع التأكيد على أن الدعم اليابانى لأوكرانيا لا يتزعزع.



وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - فى بيان نشرته اليوم /الخميس/ - أن اجتماع وزيرى الخارجية استمر 25 دقيقة تقريبًا خلال زيارتهما جزيرة كابرى الإيطالية لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع..معربة عن خالص احترامها لشجاعة ومثابرة شعب أوكرانيا على الرغم من استمرار الوضع القاسي.



وأشارت إلى أن أوكرانيا كانت أيضًا موضوعا رئيسيًا فى زيارة رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى وفى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.



ومن جهته .. أعرب وزير الخارجية الأوكرانى مجددا عن تقديره العميق للدعم الذى قدمته اليابان حتى الآن لبلاده..قائلا : "إننا سنناقش التعاون مع اليابان على هامش انعقاد مجموعة السبع".



وفيما يتعلق بالمساعدة من أجل التعافى والإعمار فى أوكرانيا ..قال كوليبا :"إن اليابان ترغب فى التنفيذ المطرد لنتائج المؤتمر الياباني-الأوكرانى لتعزيز النمو الاقتصادى والإعمار الذى عقد فى طوكيو فبراير الماضي".



جدير بالذكر أن مجموعة السبع هى منظمة تتكون من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم ، وهى : كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.



ويحضر القمة الوزراء والموظفون المدنيون من الدول السبع على مدار العام لمناقشة الشؤون والمصالح المشتركة ، وتتولى كل دولة من دول المجموعة رئاسة هذا الكيان لعام واحد بالتناوب ، وتكون الدولة التى ترأس المجموعة مضيفة لقمة السبع السنوية التى تمتد ليومين.