النواب الأمريكى يصوت على تشريعات لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل بعد غد

واشنطن (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكى مايك جونسون، أن المجلس سيصوت بعد غد السبت، على تشريعات تخص تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادىء والهندى.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، أن ذلك يأتى بعد مضى أكثر من شهرين من إقرار مجلس الشيوخ مساعدات إلى أوكرانيا واسرائيل وتايوان بقيمة تفوق 94 مليار دولار وتردد مجلس النواب فى إقرارها.

من جانبها، كشفت لجنة المخصصات في مجلس النواب عن تشريع سيجري بموجبه تقديم 60.48 مليار دولار، للتصدي للصراع في أوكرانيا ومساعدة الشركاء الإقليميين في مواجهتهم لروسيا، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لمشروع قانون دعم إسرائيل 26.38 مليار دولار منها تمويل يغطي تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ردا على الهجمات فى الآونة الأخيرة، وتبلغ القيمة الإجمالية لمشروع قانون منطقة المحيطين الهادي والهندي 8.12 مليار دولار.