اليوم السابع
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المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى ضد شركة "شام" وسطاء تأمين برئاسة نادرة طلاس فرزات

الخميس، 18 أبريل 2024 03:59 م
المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى ضد شركة "شام" وسطاء تأمين برئاسة نادرة طلاس فرزات المحكمة الاقتصادية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أكدت شركة شام وسطاء تأمين "ش.م.م"، حصولها على حكم من محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الدعوى المقامة ضدها المرفوعة عليها من عبد السلام الحلو، وعبير الحلو أحد المساهمين بالشركة، ضد نادرة سليمان طلاس فرزات رئيس مجلس إدارة شركة شام وسطاء تأمين "ش . م .م"، والتي كانا يطلبان فيها بإلزام رئيس مجلس الإدارة بتقديم كشوف حسابات مفصلة، ومؤيدة بالمستندات عن أعمال الشركة، من تاريخ تأسيسها وحتي تاريخ إقامة الدعوي، وذلك لرد ما لهما من مبالغ قد تظهر في ذمة رئيس مجلس الإدارة.
 
وقضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بحكمها برفض الدعوى المقامة ضد شركة شام وسطاء تأمين "ش.م.م".
 
كما بين الحكم عدم أحقية المدعيين في إقامة دعواهم ضد الشركة، وأن الشركة لم تخالف أي من القوانين أو القواعد أو اللوائح المنظمة لقانون الشركات أو قانون سوق رأس المال.






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المحكمة الاقتصادية




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