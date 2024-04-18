المتحدث باسم الحكومة: انخفاض أسعار السلع بنسبة 27%.. والجهات الرقابية تتابع الأسواق

إبراهيم حسان

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك انخفاض في الأسعار بالسلع الأساسية بالسوق بنسبة 27%، لافتا إلى أن متوسط الانخفاضات في كافة السلع تصل إلى 22%.

أضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن أسعار الجملة انخفضت بمستويات تتراوح ما بين 30% و40%، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الانخفاضات في أسعار التجزئة لأن أسعار الجملة تنعكس لاحقا على أسعار التجزئة.

وتابع الحمصاني: "هناك عدة مستويات من الرقابة، فهناك رقابة مجلس الوزراء من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومتابعته لأسعار السلع في الأسواق على مستوى الجمهورية، وهناك متابعة الجهات الرقابية متمثلة في وزارة التموين ووزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، فهناك رقابة وثيقة على الأسواق".

وأكمل: "هناك دور هام للمواطن من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات، ونشير هنا إلى تطبيق إلكتروني أنشأه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اسمه رادار الأسعار، من خلال هذا التطبيق يمكن للمواطن الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار وسيتم التعامل معها بصورة فورية وبكل حسم".

وأشار، إلى أنه اجتماع اليوم تم استعراض ما تتحمله الدولة وكل القطاعات بشأن ما تتحمله مصر من تواجد اللاجئين على أراضيها، لذلك كلف رئيس الوزراء بمراجعة الأرقام من أجل اعتمادها بصورة نهائية، وتابع: "هذا الأمر لا يأتي في إطار الاستعداد لإلقاء أي أعباء جديدة على الضيوف من غير المصريين، لكن الأمر يتمثل في العمل على حصر الأعباء التي تتحملها الدولة على مستوى الصحة والتعليم والمرافق والتموين وكافة الأمور الأخرى".

وشدد: "الدولة غرضها من هذا الملف هو التنسيق مع الجهات المانحة الدولية لتحمل أو تغطية أو لو جزء من هذه الأعباء".