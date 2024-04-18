الغرفة التجارية بالإسماعيلية والتموين يبحثان تخفيض سعر الخبز الحر

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماعا تنسيقيا بأعضاء شعبة المخابز والتموين وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة المقترح المقدم من الشعبة باتحاد الغرف بشأن تخفيض أسعار العيش الحر، في إطار توجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التخفيف عن كاهل المواطن وضبط السوق.

جاء ذلك بحضور كلا من أحمد منصور وكيل وزارة تموين الاسماعيلية، واللواء إبراهيم مكي رئيس جهاز حماية المستهلك بمدن القناة، وأسامة العدوي نائب ثان الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، وأعضاء مجلس الإدارة صابر همام، ومحمد فايق، وسيد العدوي رئيس شعبة المخابز، ومحمد السيد مدير الغرفة، وعبد الحميد حسين مدير إدارة الرقابة التموينة، ورائد داود مدير إدارة الرقابة التجارية، وآمال ابو السعود مدير إدارة تموين المدينة.

ناقش الحضور، تكلفة إنتاج الخبز السياحى والفينو وأيضا الأسعار المقرر طرحها للمستهلك بعد انخفاض سعر طن الدقيق إلى 16 ألف جنيه بعدما كان يتعدى 21 ألفا و23 ألف جنيه للطن، مما يتطلب انخفاض سعر الخبز السياحى والفينو لصالح المستهلك.

وبحسب الإجتماع الطارئ تقرر الاستقرار علي طرح الرغيف سياحي 50 جراما بجنيه مصري لاغير، والفينو 30 جراما بجنيه مصري لا غير، كما ناقش الحضور آلية توفير اسطوانات الغاز للمخابز بسعر مخفض.

واختتمت المناقشات، بتقديم مقترح بالاتفاق مع مطاحن لطرح الدقيق بسعر مخفض 16 ألف جنيه.



من جانبه، أكد اكرم الشافعي، إن الأسعار المقترحة للخبز السياحي والفينو تراعى التكلفة العادلة للإنتاج، وأيضا هامش ربح لأصحاب المخابز السياحية وأيضا مصلحة المواطن في حصوله على خبز سياحي وفينو بسعر عادل دون مغالاة.