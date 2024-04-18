الصحة تدعم وحدة مناظير منيا القمح فى الشرقية بجهاز أرجون بلازما والجاسوس

الشرقية – إيمان مهنى

دعمت وحدة المناظير الجهاز الهضمي بمستشفي منيا القمح المركزي بمحافظة الشرقية، أجهزة المناظير المتطورة مثل جهازي ارجون بلازما و الجاسوس، لتكون الوحيدة على مستوى مستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة يتوفر بها هذه المناظير الحديثة، ذلك في إطار خطة وزارة الصحة برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وإليك 7 معلومات عن وحدة المناظير الجهاز الهضمى:

1- بها مناظر أرجون بلازما لوحيد بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والذي يستخدم في حالات مناظير الجهاز الهضمي بجميع أنواعها وذلك لكي القرح النازفة المعدة أو القولون أو الأمعاء الدقيقة وكي التجمعات الدموية بالمعدة والقولون.

2- مناظير القنوات المرارية" Spy Glass cholangio scope" ، والذي يطلق عليه المنظار الجاسوس، لقدرته على الوصول لأماكن دقيقة جداً بالجهاز الهضمي، وذلك للمرة الأولى بمستشفيات الصحة المحافظة الذي يعتبر قفزة نوعية في تشخيص أمراض الكبد والقنوات المرارية.



3- يتميز منظار " الجاسوس" الرقمي الجديدة وضوح الصورة، ودقة التشخيص بشكل عام وفي تشخيص أورام منطقة القنوات المرارية بشكل خاص، مع تقليل الزمن المتوقع للعملية، بجانب تخفيض المضاعفات التي قد تنتج عنها، كما انه يجري دون إجراء فتحات بالصدر أو البطن مما يجعله يتفوق على العمل الجراحي أو المنظار العادي.



4- كما توفر الوحدة مع توفر خدمة جميع المناظير "معده، وقولونى، ومراري".

5- تضم الوحدة نخبة من أكفأ الاستشاريين والمتخصصين

6- تجري الوحدة 300 اكثر من 300 عملية في الشهر وتعمل أربعة أيام في الأسبوع.

7- شارك المجتمع المدني وزارة الصحة في تدعيم وحدة المناظير بهذة الأجهزة الحديثة ذلك بتكلفة تخطت 11 مليون جنية .

