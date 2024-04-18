اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أبريل 2024 11:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة علي حريق سيارة بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية

الخميس، 18 أبريل 2024 10:00 م
السيطرة علي حريق سيارة بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية السيطرة علي حريق سيارة في الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبي سوتر ،حريق سيارة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإطفاء والاسعاف الي محل البلاغ .

البداية عندما تلقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق على طريق كورنيش الإسكندرية، باتجاه محطة الرمل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة رجال الحماية المدنية وسيارة إطفاء رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجارٍ السيطرة على النيران قبل امتدادها للسيارات المجاورة.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.







أخبار الإسكندرية

حريق سيارة

الحماية المدنية

طريق الكورنيش

أخبار اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة