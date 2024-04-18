السيطرة علي حريق سيارة بمنطقة الشاطبي في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبي سوتر ،حريق سيارة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإطفاء والاسعاف الي محل البلاغ .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق على طريق كورنيش الإسكندرية، باتجاه محطة الرمل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة رجال الحماية المدنية وسيارة إطفاء رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجارٍ السيطرة على النيران قبل امتدادها للسيارات المجاورة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.