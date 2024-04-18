اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب بمقهى في قرية بأبو قرقاص فى المنيا

الخميس، 18 أبريل 2024 09:17 م
السيطرة على حريق نشب بمقهى في قرية بأبو قرقاص فى المنيا سيارات إطفاء - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المقاهي، بقرية منسافيس بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، إثر تسريب أسطوانة بوتاجاز.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بمقهي أمام  كوبري قرية منسافيس بوحدة ابيوها المحلية بأبوقرقاص.


وبالانتقال افادت التحريات الاولية ان سبب نشوب الحريق هو تسريب من أسطوانة بوتاجاز بالمقهي، تم إخماد الحريق، ومنع دون امتداده إلي باقي المناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.







مديرية الامن

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محافظة المنيا




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