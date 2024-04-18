السيطرة على حريق بمخزن كاوتش مستعمل بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن كاوتش مستعمل بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من للواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للمقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن كاوتش مستعمل دائرة القسم.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، فيما قامت القوات بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأامرت بندب المعمل الجنائى لمكان الحريق للتعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان.