السيطرة على حريق بروف أعلى سطح عقار بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج نشوب بروف مسقوف بالأخشاب والعروق الخشبية أعلى إحدى العقارات، وتمت السيطرة على الحريق وإخمادة بمعرفة قوات الحماية المدنية برئاسة العميد مدير الإدارة، ولا توجد إصابات بشرية بين ملاك العقار.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بدائرة مركز شرطة أخميم وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدينة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بنشوب حريق بروف مسقوف بالأخشاب والعروق الخشبية بسطح عقار ملك المدعو علي ح ع- 55 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينتج عن الحريق أي إصابات بين ملاك العقار ولا المشاركين في إخماد النيران وإنحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات وبسؤال المدعو رزق ع ر م- 34 سنة ومقيم دائرة المركز بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائيةتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بغرفة داخل منزل بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل بحروق نارية باليدين والقدمين وتم نقله للمستشفى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بغرفه داخل منزل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ويوجد مصاب تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما

بنشوب حريق بغرفة داخل منزل وأمتد لحوش ملحق به مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل ملك المدعو مؤمن ع ع ع 36 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بـ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل "حروق نارية باليدين والقدمين " وتم نقله لمستشفي طما المركزي وأنحصرت التلفيات فى إحتراق محتويات الغرفة.

وبسؤال مالك المنزل المذكور بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.