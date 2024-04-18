الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، العميد مازن منصور، للتعزية فى وفاة سهير السيد كامل رمزى، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته .
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالخميس، 18 أبريل 2024 01:29 م
الرئيس السيسى
(أ ش أ)
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، العميد مازن منصور، للتعزية فى وفاة سهير السيد كامل رمزى، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته .
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، العميد مازن منصور، للتعزية فى وفاة سهير السيد كامل رمزى، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته .
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