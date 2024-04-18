الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

(أ ش أ)

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، العميد مازن منصور، للتعزية فى وفاة سهير السيد كامل رمزى، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته .

