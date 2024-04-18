الخماسين تضرب بقوة.. أجواء صيفية حارة ورياح مثيرة للأتربة بالمحافظات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، حيث تشهد المحافظة طقسا صيفيا مع رياح خماسينية، وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 36 والصغرى 16 درجة، ونسبة سقوط أمطار 1%، ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 61% والرياح 8 كم/ ساعة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جميع الحدائق والمتنزهات ومراكز الشباب فتحت أبوابها للمواطنين منذ بداية الصيف، وقضى بها المواطنين إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة جودة أماكن الترفيه للمواطنين على الممشى السياحي المتواجد على نهر النيل بمدينة الزقازيق، والذى يبدأ من أمام محافظة الشرقية وحتى جامعة الزقازيق، بالإضافة لجميع الممشى التى تم تطويرها على كورنيش النيل بمراكز المحافظة ومنها الممشى السياحة بمدينة ههيا ومدينة كفر صقر ومدينة أولاد صقر.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجات ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس اليوم دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبردة ليلاً، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومتوقع غدا نشاط رياح على عدة مناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى.