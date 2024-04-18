الجيش الجزائرى: إرهابى يسلم نفسه للسلطات العسكرية وضبط 351 مهاجرا غير شرعى

الجزائر (أ ش أ)

أعلن الجيش الجزائرى قيام إرهابى بتسليم نفسه إلى السلطات العسكرية، وضبط 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و351 مهاجرًا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم، الخميس، أنه خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الجاري، وفي سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب، سلم الإرهابي المسمى "أ. عيسى" المدعو أبو يوسف نفسه للسلطات العسكرية بجنوبي البلاد، وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، فضلا عن ضبط 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر مختلف الأراضي الجزائرية .

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 39 تاجر مخدرات، وكذلك إحباط دخول كمية من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل108 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 351 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.

