الجامعة العربية تدعو لإيجاد آلية تسوية على أساس حل الدولتين لمنع تجدد العنف

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى إن قوة الاحتلال الإسرائيلى تعبث بإرادة مجلس الأمن وتواصل حربها على قطاع غزة، وذلك رغم القرار الصادر بعد انتظار 6 أشهر كاملة منذ بدء العدوان بوقف إطلاق النار وتمرير المساعدات الإنسانية حيث تواصل حربها على البشر والحجر متسائلا عن طبيعة العمل الذى ينتوى المجلس القيام به.

وأضاف السفير زكي، خلال إلقائه بيان الجامعة العربية أمام جلسة وزارية لمجلس الأمن الدولي، أن استمرار الحرب يفضي حتما إلى توسيع رقعة الصراع ودخول أطراف أخرى إلى ساحته بصورة يصعب التحكم فيها وفي تداعياتها وهو ما تم التحذير منه مرارا وتكرارا.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية لتسوية الصراع يتم من خلالها تنفيذ حل الدولتين وذلك لتجنب تجدد المواجهات وانفجار العنف في المستقبل، موضحا ان العديد من المسارات تم اتخاذها في السنوات والعقود الماضية ولكنها كانت تصطدم بعقبة كؤود تتمثل في إصرار إسرائيل على احتلال الأراضي الفلسطينية

وأكد أن المجتمع الدولي بات مطالبا أكثر من اي وقت مضى بالتحرك لان الصمت سيؤدي لا محالة إلى مزيد من العنف وتوسيع رقعة الصراع، موضحا ان الاحتلال لن يتخلى طوعا عن الارض والسيطرة ولكنه سيزداد تطرفا وعنصرية مع الوقت.