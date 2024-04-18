الجامعة العربية اجتماعا للجنة التحكيم الخاصة بجائزة التميز الإعلامى 22 أبريل

بيشوى رمزى

صرح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن إحياء يوم الإعلام العربي يأتي في سياق استثنائي مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي لساكنة القطاع، وصمود الشعب الفلسطيني في باقي الأراضي المحتلة بما فيها القدس ضد الممارسات الاستيطانية والاقتحامات المتكررة.

وفي هذا الصدد، حيا السفير خطابي الجهود المخلصة والمتواصلة للصحفيين والاعلاميين الذين يعملون بقدر عال من روح التضحية ونكران الذات والالتزام المهني على امتداد شهور دامية وقاسية من القصف الذي أودى بأرواح آلاف المدنيين العزل وخاصة من النساء والأطفال، وتسبب في فظاعات من الدمار والخراب جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناطق السكنية والمنشآت المدنية والتعليمية والاستشفائية والمرافق العامة ودور العبادة، وهو الوضع الذي تفاقم مع عرقلة الاحتلال لدخول المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة.



كما أعلن السفير خطابي أن جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) ستحتضن يوم 22 ابريل الجاري اجتماعا للجنة التحكيم الخاصة بالدورة الثامنة لجائزة التميز الاعلامي والتي خصصت هذه السنة " لإعلام الأزمات والكوارث والمخاطر "مشيرا إلى أن الأعمال المقدمة من خلال الدول الاعضاء والاتحادات الإعلامية لنيل هذه الجائزة والتي تناهز المائة تناولت مجموعة منها المخلفات والروايات المأساوية للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.