"البيئة" تبحث مخطط تطوير منطقة البلوهول بشرم الشيخ لطرحها للاستثمار

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تبحث الموقف التنفيذي لمخطط تطوير منطقة "البلوهول" بدهب تمهيدا لطرحها للاستثمار، كجزء من المشروع الأكبر لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء "جرين شرم".

وخلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات حول مشروع شرم الشيخ الخضراء ودور وزارة البيئة في دعم وتنفيذ المشروع.

في البداية، المشروع يتضمن العمل على عدة محاور أساسية أهمها الاعتماد على استخدام تكنولوجيات منخفضة الكربون، مثل الاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها من الآليات، إضافة إلى تطبيق الإدارة الفعالة للمخلفات، لتحقيق أقصى استفادة منها.

ويتضمن مشروع شرم الشيخ الخضراء أيضا العمل على إدخال تكنولوجيات جديدة ومتجددة، كما يتم وضع خطة نموذجية للمخلفات، ويعد الاعتماد على النقل الأخضر، أحد هذه المحاور، كما يتم العمل على الحد من مفقودات المياه، من خلال تحسين كفاءة محطات التحلية، إضافة إلى معالجة الصرف الصحي لتوفير الفاقد منهما، كما يتم الحفاظ على التنوع البيولوجي لدعم إجراءات الصون، والحفاظ على الموارد الطبيعية بشرم الشيخ، من اجل النهوض بالمدينة بشكل متكامل يشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة كانت في زيارة تفقدية لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الإجراءات البيئية لمشروع الربط الكهربائي بين مدينتي نويبع وكاترين، ومساهمات الوزارة في إنارة بعض طرق مدينة شرم الشيخ، والمشروعات التي يتم تنفيذها لرفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.