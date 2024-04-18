ألمانيا تستدعى سفير روسيا بعد توقيف مشتبهين اثنين بالتجسس

وكالات

استدعت وزارة الخارجية الألمانية الخميس، السفير الروسي بعد توقيف شخصين في ألمانيا يشتبه في تخطيطهما لهجمات، بما فيها على أهداف عسكرية أمريكية.

وقال ناطق باسم الوزارة إن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك استدعت السفير الروسي بعد القبض في بايرويت على المتّهمين بالتجسس لصالح روسيا.

وقبض على مواطنَين ألمانيَين-روسيَين في بافاريا للاشتباه في تجسسهما لصالح روسيا والتخطيط لأعمال تخريبية لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا، وفق ما أعلن مدعون فيدراليون، الخميس.

وأوضح المدعون أن الرجلَين، اللذين عرّف عنهما باسم ديتر إس وألكسندر جيه، اعُتقلا في مدينة بايرويت الأربعاء. وهما متّهمان باستكشاف أهداف محتملة لشن هجمات عليها بما فيها منشآت تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.

كما فتّشت الشرطة منزلَي الرجلين ومكانَي عملهما الأربعاء.

ويشتبه في أنهما كانا يعملان بنشاط لصالح جهاز استخبارات أجنبي في ما قال المدّعون إنها قضية تجسس خطيرة.