أكاديمية البحث العلمى: ختام الندوة الدولية الثلاثون حول تفاعل النيوترونات

محمد صبحى

اختتمت الندوة الدولية الثلاثون حول تفاعل النيوترونات مع النوى ISINN 30 والتي استضافتها مدينة السلام (شرم الشيخ) والتي استمرت فعالياتها على مدار 4 أيام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقام بتنظيم الندوة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، وجامعة XJTU بالصين، ومعمل فرانك لفيزياء النيوترونات، وحققت الندوة على مدار الأيام الأربعة الأهداف المرجوة منها وهي إنشاء منتدى للعلماء والمهندسين لعرض إنجازاتهم ومشاركة أفكارهم، وتعزيز التعاون المحتمل في عالم التفاعلات النيوترونية وتطبيقاتها في العلوم البازغة.

وقد شارك في الندوة باحثون من 21 دولة وهم أذربيجان، بيلاروسيا، الصين، مصر، فرنسا، جورجيا، الهند، إندونيسيا، إيران، كازاخستان، مولدوفا، منغوليا، رومانيا، روسيا، صربيا، جنوب أفريقيا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام، ذلك بخلاف مشاركة ما يقرب من 65 معهدا علميا وجامعة حول العالم.

استعرض البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم، مشاركة 208 باحثين فى الندوةمنهم 75 شاركوا حضورياً من روسيا، مصر، والصين، بالإضافة إلى 85 مشاركاً حضر عبر تطبيق الزووم، كما حضر 48 مشاركا بالتوازي في مدينة لانتشو في الصين- حيث انعقدت الندوة في ٣ دول وهم مدينة دوبنا في روسيا، ومدينة شرم الشيخ في مصر، ومدينة لانتشو في الصين-، كما بلغت العروض التقديمية في الندوة إلى 168 عرضاً تقديمياً ما بين حضوري وعبر تطبيق الزووم وستعرض جميع الأعمال البحثية على لجنة تحكيم متخصصة وسيتم نشر أعمال مختارة في مجلة فيزياء الجسيمات الأولية والنوى الذرية، وأوضح البيان أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد دعمت حضور 26 باحثاً مصرياً من مختلف الجهات مثل وزارة الدفاع، وهيئة الطاقة الذرية، والمركز القومي للبحوث، وجامعة عين شمس.

ويذكر أنه افتتح الندوة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور طارق حسين، رئيس الشبكة القومية للعلوم النووية أحد كيانات برنامج الشبكات القومية العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور إيجور ليتشجن، رئيس معمل فرانك للنيوترونات بروسيا، وتعد هذه الندوة أحد الأنشطة الفاعلة التي جاءت بعد ترقية عضوية مصر في المعهد من عضو مشارك لعضو كامل لتصبح العضو الـ١٩ للمعهد، حيث إن مصر أصبحت عضواً كاملاً بالمعهد في 23 نوفمبر 2021 بموافقة كل الدول الأعضاء بالمعهد أثناء اجتماع لجنة المفوضين للدول الأعضاء ببلغاريا بحضور الرئيس البلغاري.