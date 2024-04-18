اليوم السابع
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الخميس، 18 أبريل 2024 01:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة تكشف الخدمات الطبية بالوحدات للفئة من 5 إلى 15 سنة

الخميس، 18 أبريل 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة تكشف الخدمات الطبية بالوحدات للفئة من 5 إلى 15 سنة وزارة الصحة

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