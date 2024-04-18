أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة تكشف الخدمات الطبية بالوحدات للفئة من 5 إلى 15 سنة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم تطلق فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية "دوى"

إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثقافي السنوي 2024

وزارة الأوقاف: اعتماد 5 خطباء جدد بالمكافأة على بند التحسين وواعظتين

الصحة تكشف معلومات هامة عن أعراض الإصابة بالهيموفيليا

وزير الأوقاف يكرِّم الأئمة والقراء الموفدين خلال شهر رمضان

وزارة التضامن والأمم المتحدة يطلقان شبكة تعزيز دور الشباب لمواجهة المخدرات

وزير العمل: تضافر الجهود لتنفيذ برامج ربط التدريب المهنى باحتياجات السوق

تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة

وزارة الصحة تكشف الخدمات الطبية بالوحدات للفئة من 5 إلى 15 سنة