أحمد يعقوب: مصر تستهدف جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة

كتبت - ريهام الباشا

قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير "اليوم السابع"، أن الرؤية المصرية التى يقدمها الوفد المصرى على طاولة المناقشات الخاصة لقادة الاقتصاد العالمى المشاركين فى فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فى أمريكا، تعمل على دعم الجهود لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً ودعم القطاع الخاص وزيادة التمويلات والاستثمارات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال لقاء تلفزيونى من واشنطن مع قناة "DMC" أن الحكومة المصرية عبر الوفد المشارك فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد تعمل عبر نشاط مكثف فى اللقاءات على وضع حلول للتحديات الاقتصادية العالمية المتمثلة فى ارتفاع مستوى الديون العالمية والعمل المشترك لزيادة تمويل العمل المناخى ورفع معدلات الإقراض والتمويل للقطاع الخاص مما يعمل على رفع معدلات النمو وزيادة فرص العمل.

وأكد الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، أن معالجة قضايا دولية مثل التضخم العالمى وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على سوق النفط وأزمة التغيرات المناخية والديون العالمية التى وصلت إلى 313 تريليونات دولار هى أبرز الملفات أمام قادة الاقتصاد العالمى خلال ‎ اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.