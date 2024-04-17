9 مستندات لوسطاء التأمين الأجانب بالجهاز الإنتاجى للشركات.. اعرف التفاصيل

كتب هانى الحوتى

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 9 مستندات لقيد وسطاء التأمين أجانب (قيد جديد أول مرة) بالجهاز الإنتاجي بشركات التأمين؛ وذلك للتيسير على الراغبين في التسجيل بالهيئة لممارسة النشاط، وهي:

1- ما يفيد التصريح لطالب القيد بالإقامة في مصر.



2- ما يفيد التصريح لطالب القيد بالعمل في مصر.



3- إقرار بالاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة.



4- اجتياز الدورات التدريبية التي تعتمدها الهيئة، واجتياز الاختبار الذي تعقده الهيئة.



5- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمد من الخارجية ومترجم باللغة العربية.



6- صورة طبق الأصل من جواز السفر مع تقديم الأصل للاطلاع (حال الطلب).



7- خطاب الشركة بأن الوسيط التابع لها من العاملين بالجهاز الإنتاجي بالشركة، وأن الشركة مسئولة عن أعمال مجال الوساطة التأمينية.



8- إيصال سداد رسم القيد بالهيئة وقدره 1000 جنيه.



9- يمكن للهيئة طلب أي مستندات أخرى يقتضيها طلب القيد.



وزاد عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني إلى 42 شركة بنهاية ديسمبر عام 2023 مقابل 41 شركة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، واستقر عدد مجمعات التأمين عند 5 مجمعات، وصناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق.

كما زاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص اعتباريين) إلى 98 وسيط حتى ديسمبر عام 2023 مقابل 96 وسط خلال الشهر المماثل من العام الماضي، كما زاد عدد وسطاء التأمين (أشخاص طبيعيين) من 14345 في ديسمبر عام 2022 إلى 14919 وسيط خلال الشهر ذاته من عام 2023، وارتفع عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (أشخاص اعتباريين) إلى 31 خبيرًا مقارنة مع 29 خبيرًا خلال العام الماضي.