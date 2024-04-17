وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد مستشفى القنطرة غرب وتفاجئ وحدة الشهيد خيرى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية زيارة ميدانية على المنشات الصحية بالقنطره غرب، لمتابعة انتظام سير العمل، بمستشفى القنطره غرب المطور الجديد ووحدة الشهيد خيرى ،يأتى ذلك فى اطار المتابعة المستمرة والمكثفه لمنافذ تقديم الخدمات الطبية ،وتنفيذًا لتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية باستمرار المتابعة الميدانية على المستشفيات والمنشات الصحية والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين .

إستهلت الدكتورة ريم مصطفى الجولة بتفقد قسم الإستقبال ،وعيادات تنظيم الأسرة ،الأطفال ،الأسنان ،العظام ،الغسيل الكلوي بمستشفى القنطرة غرب المطور الجديد ،وتابعت تلقى المترددين للخدمات الطبية اللازمة ،وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ،كما تابعت على الطبيعة ما تم تشغيله من الأجهزة والمستلزمات التى تم توريدها لتجهيز أقسام الاستقبال والرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكُلوى وغرف العمليات والعيادات المختلفة ،ثم تفقدت إنتظام الدراسة بمدرسة التمريض التابعة للمستشفى .

وتابعت وكيل وزارة الصحة ما تم إنجازه من أعمال التطوير ،للوقوف على جاهزية المستشفى للتسليم لهيئة الرعاية الصحية ضمن المنشآت الصحية المدرجة بالمرحلة الثالثة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ؛لتحقيق أكبر تغطية صحية بمركز ومدينة القنطرة غرب وضواحيها.

واستكملت وكيل وزارة الصحة الجولة حيث فاجئت وحدة الشهيد خيرى للتأكد من إنتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة بها ،وتبين خلال الزيارة غياب عدد من الفرق الطبية والذين تم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.



رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة رضوى جنيد مدير إداره الطب العلاجى، الدكتور سلمان القاضى مدير مستشفى القنطره غرب، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى ،دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامه وفريق إشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية.



وكيل وزارة الصحة تتفقد مستشفى القنطرة (1)



وكيل وزارة الصحة تتفقد مستشفى القنطرة (2)



وكيل وزارة الصحة تتفقد مستشفى القنطرة (3)



وكيل وزارة الصحة تتفقد مستشفى القنطرة (4)



وكيل وزارة الصحة تتفقد مستشفى القنطرة (5)



وكيل وزارة الصحة تتفقد مستشفى القنطرة (6)



وكيل وزارة الصحة تتفقد مستشفى القنطرة (7)