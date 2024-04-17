وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره القطرى الهجوم الإيرانى على إسرائيل

واشنطن (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال اتصال هاتفى، مع نظيره القطرى محمد بن عبد الرحمن الهجوم الإيرانى على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الجانبين شددا على أهمية الرد الدبلوماسى المنسق وضرورة تجنب المزيد من التصعيد.

وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، قد ذكر أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران في أعقاب هجومها إسرائيل، مضيفا أنه فى أعقاب الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل، يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك مجموعة السبع، ومع قادة الحزبين في الكونجرس، بشأن رد شامل.

وأشار إلى أنه في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برنامجها للصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى عقوبات جديدة ضد الكيانات التي تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية".

وفي السياق ذاته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الجنرال فرانك ماكينزي، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل فشل.

وأضاف ماكينزي في تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، لا أتوقع أن تشن إيران هجوما موسعا، لأنها تعي حجم القدرات الأمريكية والإسرائيلية.

وأشار إلى أن أولوية طهران هي الحفاظ على نظامها الديني الحاكم وليس توسيع الحرب.

وكانت إيران قد شنت، السبت الماضي، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية؛ ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجارى.