وزارة الصحة: برنامج التطعيمات يقدم خدمات مهمة للحماية من الأمراض المعدية

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن البرنامج الموسع للتطعيمات يقدم خدمات هامة جدا للحماية من الإصابة بالامراض المعدية.

وتابع أنه سيتم عمل حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني فى الربع الأخير من العام الجارى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون فى شهر نوفمبر المقبل .

ووجه قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، خطابات إلى مديريات الشئون الصحية بافادة القطاع بأعداد الأطفال المستهدفة بكل فئة عمرية حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

كما وجه قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، الشكر لوكلاء الوزارة بالمحافظات لما يبذلونه فى تحسين الخدمات الوقائية المقدمة فى المحافظة وتزامنًا مع جهود الدولة المصرية والممثلة فى وزارة الصحة والسكان وقطاع الطب الوقائى، فى الحفاظ على خطة البرنامج الموسع للتطعيمات بالاستمرار فى خفض معدلات المراضة والوفيات للأمراض المستهدفة بالتطعيم.