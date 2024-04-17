وزارة الزراعة تقدم عرض " الخمسة بخمسة" للمواطنين فى معرضها بالدقى

كتبت أسماء نصار

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن معرض الوزارة للسلع الغذائية المقام بالدقى يقدم العديد من المفاجأت والهدايا للمواطنين مشيرًا أنه يقدم عرض " خمسه بخمسة "، وهو عبارة عن طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيه لكل صنف واحد.

ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، في نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار " في حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساحة 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة اكثر من 70 عارض من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به اكثر من 200 سلعه ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المسئولين عن المعرض بضرورة التيسير على المواطنين، والاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الاساسية، وبأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، لافتا الى أهمية ان يشارك الجميع في تحقيق انخفاض جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.