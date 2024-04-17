اليوم السابع
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وزارة الأوقاف: افتتاح 7 مساجد الجمعة القادم منها 3 إحلالًا وتجديدًا

الأربعاء، 17 أبريل 2024 09:00 ص
وزارة الأوقاف: افتتاح 7 مساجد الجمعة القادم منها 3 إحلالًا وتجديدًا مسجد جديد - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (7) مساجد يوم الجمعة 19 / 4 / 2024م، منها (3) مساجد إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (908) مساجد منها (709) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و(199) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19/ 4 / 2024م عدد (11930) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(139) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنوفية
1. المسجد الشرقى – قرية العامرة – مدينة سرس الليان

مديرية أوقاف الجيزة

2. مسجد النور – الحجارة – أطفيح
3. مسجد عمر بن الخطاب – سقارة – البدرشين

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد الإيمان – الدقانوة الجديدة – عزبة محمد السيد البلاسى – مركز المنزلة

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد عزبة شاهين - قرية طرابمبا - مركز دمنهور
مديرية أوقاف المنوفية
3. مسجد المغفرة – منشأة السادات – مركز الشهداء

مديرية أوقاف الجيزة

4. مسجد الخليفة المأمون – مدينة البدرشين.







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