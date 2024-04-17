ميناء دمياط يستقبل 42 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

اصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30461 طن تشمل: 1800 طن علف بنجر و 850 طن يوريا و2540 طن كسب فول صويا و 2584 طن رمل و و 10037 طن كلينكر صب و 12650 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49917 طن تشمل : 26783 طن قمح و 673 طن مولاس و 610 طن خشب زان و 10802 طن خردة و8128 طن حديد و2921 طن أبلاكاش.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1075 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 339 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3860 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52241 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181615 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2433 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5730 شاحنة .