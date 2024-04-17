مياه الأقصر تدعم أهالى القرنة عبر سيارات مراكز خدمة العملاء المتنقلة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إنه تم تقديم الخدمات اللازمة بمدينة القرنة عبر سيارات خدمات العملاء المتنقلة، بحضور أحمد حسن مدير إدارة المياه بالقرنة، وأحمد قناوى رئيس القطاع التجارى، والدكتورة أمانى مدنى مدير العلاقات العامة والإعلام، وعدد من مكلفات الخدمة العامة، وذلك فى إطار تعليمات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وتنفيذاً لخطة نشر مراكز خدمة العملاء المتنقلة بجميع أنحاء محافظة الأقصر تيسيراً على المواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس شركة الأقصر، فى بيان صحفى، أن تلك السيارات تم تصميمها خصيصاً وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة، بهدف الوصول للمناطق التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للمواطنين كبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وأكد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على أن شركة مياه الأقصر تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التى تحقق راحة العميل ورضائه وتؤدى الخدمة فى أسرع وقت ممكن، مشيراً أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم جميع الخدمات للمواطنين مثل (التعاقد على إدخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوي).

وكانت قد كما أعلنت شركة مياه الأقصر، عن البدء فى مجال نظم المعلومات والبرمجيات وأنظمة المرافق لتطبيق المنظومة التى تخدم قطاع المرافق والقطاع التجارى بالشركة، ويذكر أنه تم تجهيز عدد 7 سيارات خدمة عملاء متنقلة، بالتعاون مع شركة هيدرو كمب الرائدة فى نظام البرمجيات، وذلك للعمل بجميع مراكز وقرى محافظة الأقصر على مدار أيام الأسبوع وذلك لتقديم الخدمات، حيث أن تلك السيارات تم تصميمها خصيصاً وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات للعمل كمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء المحافظة والوصول للمناطق التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للمواطنين كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.