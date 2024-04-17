موسكو: فرض عقوبات على 235 مواطنا أستراليا ومنعهم من دخول الأراضى الروسية

موسكو (أ ش أ)

فرضت روسيا، اليوم الأربعاء، عقوبات على 235 مواطنًا أستراليا ومنعتهم من دخول أراضيها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان أنه تقرر فرض عقوبات على 235 مواطنًا أستراليًا من بين أعضاء المجالس البلدية، الذين لديهم أجندة مناهضة لروسيا، وتم منعهم من دخول أراضي الاتحاد الروسى.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أن هذا الإجراء يأتى ردا على العقوبات ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية من قبل الحكومة الأسترالية، التي تم فرضها في إطار حملة الغرب الجماعي المعادية للروس.