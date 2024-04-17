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ملك البحرين: مصر العروبة الحاضرة فى الذاكرة والوجدان مهد الأمن والاستقرار

الأربعاء، 17 أبريل 2024 07:20 م
ملك البحرين: مصر العروبة الحاضرة فى الذاكرة والوجدان مهد الأمن والاستقرار الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى

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قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إن مصر العروبة الحاضرة في الذاكرة والوجدان، هي مهد الأمن والأمان وموطن الخير والاستقرار، وأنها تفردت بالذكر الصريح في القرآن الكريم، وستظل خير السند ونعم العون للجميع، مضيفًا: "من دواعي المحبة والتقدير أن أقوم زيارة إلى مصر الشقيقة التي تشعرنا على الدوام، وبما نشهده من حفاوة وترحاب، بأننا بين أهلنا وعزوتنا".


وأعرب ملك البحرين- فى كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب مباحثاتهما في قصر الاتحادية اليوم الأربعاء- عن ارتياحه الكبير لما تناولته جلسة المباحثات المشتركة مع الرئيس السيسي، حيث ناقشا عددا من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك،







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