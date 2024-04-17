معتز وبهاء يتحدون الطقس الحار فى رحلة بالدراجات الهوائية من القاهرة للأقصر.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، رصد خلاله رحلة لاثنين من شباب القاهرة الذين انطلقوا فى رحلة مغامرة بالدراجات الهوائية من القاهرة إلى أسوان، وذلك خلال مرورهما بمحافظة الأقصر للاستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية.



وفى هذا الصدد، قال المعتز بالله محمد 28 مبرمج، إنهما انطلقا فى تلك الرحلة منذ 8 أيام مضت، للاستمتاع فى رحلة لتحدى الطقس الحار فى قلب محافظات الصعيد، وحث الشباب على تجربة تلك الرحلات المميزة، موضحاً انهم قاموا بزيارة كل المحافظات التى مروا بها من بنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر.



ويضيف المعتز بالله، لـ"اليوم السابع"، أنه لأول مرة فى حياته يزور صعيد مصر واستمتع خلال رحلته على مدار الأيام الماضية بالأجواء في الصعيد، وخصوصا في محافظة الأقصر، حيث حضر حفل زفاف، وزار المعالم السياحية والأثرية على مدار يومين وسط حالة كبيرة من السعادة خلال تلك الرحلة.



فيما تحدث بهاء السيد عزب 31 سنة، عن رحلته معبرا عن سعادته بتلك الرحلة من القاهرة إلى أسوان، حيث إنه زار محافظات الصعيد لأول مرة وفوجئ بترحاب الأهالى بها على الطريق وتقديم الجميع المساعدة لهم خلال تلك الرحلة.



