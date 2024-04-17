مصرع مبيض محارة انهارت عليه حفره أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة مدير الإدارة من إستخراج جثة مبيض محارة من أسفل أنقاض حفر للتنقيب عن الآثار بمنزل مقاول بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة شخص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز المنشاه، وتم إنتشال الجثة من أسفل الأنقاض.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بإنهيار حفره على شخص ووفاته بمنزل بمركز المنشاة.

تبين أنه أثناء قيام كل من محمد ف. ع. م. 35 سنة مبيض محاره ويقيم دائرة المركز، وصبري ح. ا. ا. 65 سنة مقاول ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزل ملك الثاني، إنهارت حفرة دائرية على الأول مما أدى لوفاته.

تم إستخراج جثة المذكور، وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشاة المركزى، وبسؤال شقيق المتوفى المدعو حسام ف. ع. م. 33 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق، لم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، ونفى وجود شبهة جنائية، تم ضبط المتهم الثانى وأدوات الحفر وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.