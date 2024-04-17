مستشفى طوخ المركزى.. عملاق صحة جديد على أرض القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

مستشفى عملاق جديد يتم العم به عيل قدم وساق للانتهاء منه بأسرع وقت ممكن لدخوله الخدمة، وهو مستشفى طوخ المركزي، والذي سيقدم الخدمة الطبية لحوالي أكثر من نصف مليون مواطن، بالإضافة إلى استقبال حالات الحوادث على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وفيما يلي يرصد "اليوم السابع"، أبرز المعلومات حول هذا المشروع، والتي جاءت على النحو التالي:

- يقع مستشفى طوخ المركزي على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع.

- ويقع المبنى الرئيسى على مساحة 3950 متر مربع بطاقة استيعابية 98 سريرا.

- يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا بواقع 17 سرير عناية مركزة وعزل و4 أسرة عناية أطفال وعزل و59 سرير داخلي.

- كما يضم 16 حضانة للأطفال المبتسرين.

- كما يضم المبنى الرئيسي 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان.

- ويضم قسم الطوارئ وصيدلية وقسم للعلاج الطبيعي وقسم الأشعة (سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية".

- كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 20 سريرا.

- يضم قسما للمعامل وقسطرة القلب وغرف للولادة الطبيعة والقيصرية فضلا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.

- كما تحتوي المستشفى على عدد من الوحدات الإدارية من بينها "المطبخ - المغسلة - التعقيم المركزي - المشرحة - مفرمة نفايات - مدرسة تمريض - وغرف خدمات محولات - لوحات الكهرباء الرئيسية - المولد وغرف الأمن - ورش - مخازن - خزان الحريق - انتظار سيارات - انتظار سيارات إسعاف - خزان أكسجين".

- وستضم أقساماً متخصصة للطوارئ والحوادث وغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية ووحدة غسيل كلوي وقسم للعناية المركزة ووحدة للأشعة التشخيصية، ووحدة لمعامل التحاليل.