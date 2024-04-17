محافظ قنا يوجه بتطهير ترعة الكوم الأحمر بقرية العسيرات خلال جولة بفرشوط

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جوله تفقدية بمركز فرشوط لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس أشرف الجمال، وكيل وزارة الموارد المائية والرى، وعزت قناوي، رئيس مركز ومدينة فرشوط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا بسرعة رفع تراكمات القمامة والحشائش وتطهير مصرف الرى بقرية العسيرات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء فى أعمال التطهير.



وأكد محافظ قنا على أهمية تطهير المصارف والمجاري المائية بشكل مستمر، وعدم الاقتصار على التخلص من القمامة والحشائش فقط بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة، إلى جانب المحافظة على معدل سريان المياه وتجددها وعدم ردها، ومن ثم الحفاظ على منسوب المياه الأراضي، لافتاً إلى ضرورة توعية المواطنين بالقرى للمحافظة على نظافة الترع والمصارف وخاصةً في ظل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تقوم الدولة بتنفيذه حالياً.