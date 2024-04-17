محافظ دمياط تصطحب سفراء أمريكا اللاتينية فى رحلة نيلية

دمياط - هيثم مراد

اصطحبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، وعددا من سفراء دول أمريكا اللاتينية في رحلة نيلية بدأت من أمام كوبري دمياط التاريخي، وصلت عزبة البرج، وذلك لزيارة المدينة صديقة النساء.

وتناولت الرحلة عرض مشروع المدينة الملونة والذي تم بمدينة عزبة البرج تنفيذا لخطة المحافظة لتحقيق التنمية الحضارية على أرض المحافظة.

كما تضمنت الرحلة أيضا التعرف على معالم مدينة عزبة البرج وكذلك أسطول الصيد وورش تصنيع المراكب، فضلا عن الاطلاع على طبيعة العمل داخل المدينة كأحد المدن الاقتصادية الهامة في دمياط.

تضمنت الرحلة أيضا والتي استغرقت قرابة النصف ساعة عرض مشروع مدينة صديقة النساء، والتى تم إنشاؤها بالتنسيق بين محافظة دمياط والأمم المتحدة لتعد أول مدينة نسائية داخل دمياط.

واكدت محافظ دمياط، أن مشروع مدينة صديقة للنساء يأتى تنفيذا لرؤية الدولة المصرية حول تمكين المرأة، موضحة أن المدينة تمكنت من تقديم العديد من البرامج التدريبية داخل المدينة لتدريب السيدات على المشغولات اليدوية وكذلك عددا من الصناعات المختلفة بما يضمن تمكينها اقتصاديا أيضا.

وأوضحت محافظ دمياط أن مدينة صديقة النساء بدمياط قد حازت على جائزة اليونيسكو لعام 2021 كأحد أفضل عشر مدن للتعلم حول العالم.