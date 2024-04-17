لجنة الإدارة المركزية للمشروعات بالصحة تتفقد إنشاء مركز تنمية الأسرة بمطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقدت لجنة من الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، بحضور الدكتورة سمر عارف سعد الدين، مدير إدارة التخطيط بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، والدكتور علاء طه، مدير الإدارة الصحية بمطوبس.

كما تفقدت اللجنة مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية منية المرشد، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة بناء الإنسان المصري من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذى استهدف محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصري.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

وأضاف شقوير، من المقرر أن يتضمن البرنامج الوظيفى لمركز تنمية الأسرة بمنية المرشد، 6غرف عيادات خارجية (تنظيم أسرة - مشورة - مبادرات سيدات ورجال - تطعيمات – إعاقة، و٢غرفة استشارة (مقبلين على الزواج – مراهقين)، وحضانه تضم فصلين دراسيين، وقاعة محاضرات وصيدلية - مشغل ل6 ماكينات + وسكن أطباء وطبيبات وخدمات مساندة).